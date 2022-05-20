Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов подписали заявление о намерениях по развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.





Фото: Минкультуры РФ



Церемония прошла в рамках рабочей поездки Ольги Любимовой в Узбекистан.В основе документа – обмен опытом в области культурного наследия и музейного дела, встречи экспертов в области культурного наследия и музейного дела, изучение культуры и культурно-исторического наследия государств-сторон, обмен художественными выставками и фотовыставками, экспозициями современного искусства, установление прямых связей между музеями и реставрационными центрами двух государств.При этом была достигнута договоренность провести первую Конференцию музейных деятелей России и Узбекистана в Самарканде (Республика Узбекистан) в 2022 году.Также в рамках визита в Узбекистан Ольга Любимова приняла участие в международном форуме «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие».Как отметила министр культуры РФ, необходимо совместными усилиями распространять информацию о культурном потенциале стран ШОС для привлечения туристов. «Углубление «горизонтальных» связей между учреждениями культуры стран ШОС, а также совместные усилия по повышению уровня культурного взаимодействия будут способствовать повышению имиджа стран ШОС на туристском рынке», – сказала Ольга Любимова.Завершая свое выступление в рамках форума, министр предложила провести Год туризма и культурного наследия стран ШОС.«Проведение тематических годов оказывает позитивное влияние на развитие как культурных связей, так и туристских потоков. В этой связи полагаю, что для качественного перехода на новый этап сотрудничества можно было бы рассмотреть вопрос о проведении Года туризма и культурного наследия стран ШОС», – сказала Ольга Любимова.