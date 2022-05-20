Питерская библиотека имени Чехова представила выставку книг с дарственными надписями

Более 100 книг 1937-2018-х годов с дарственными надписями показали на этой неделе на выставке «Лидочке от Ани» в петербургской библиотеке имени Чехова. Как сообщила ТАСС куратор выставки, специалист отдела развития библиотек Фрунзенского района Вероника Макарова, представленные дарственные надписи сделаны безызвестными дарителями.

«Лидочке от Ани» — это кусочек из дарственной надписи. Мы ничего не знаем ни про Лидочку, ни про Аню, мы вообще ничего не знаем про героев этих историй, но тем интереснее думать, что скрывается за этими дарственными надписями. Такие книги выделяются из общей массы — они чем-то напоминают рукописи, потому что они существуют в единственном экземпляре», — сказала Макарова.





На открытии выставки рассказ Чехова из такой книги прочла актриса Молодежного театра на Фонтанке, заслуженная артистка России Регина Щукина.





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