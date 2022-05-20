Ольга Любимова выступила на форуме «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие»

Министр культуры России Ольга Любимова выступила на Международном форуме «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие».

«Проведение тематических годов оказывает позитивное влияние на развитие как культурных связей, так и туристских потоков. В этой связи полагаю, что для качественного перехода на новый этап сотрудничества можно было бы рассмотреть вопрос о проведении Года туризма и культурного наследия стран ШОС», — сказала она.





19 мая в Узбекистане начал работу международный форум руководителей туристических администраций стран — участников Шанхайской организации сотрудничества «Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие». Мероприятие приурочено к предстоящему саммиту глав государств — членов организации, который должен пройти в Самарканде 15–16 сентября 2022 года.





Фото: Минкультуры РФ

