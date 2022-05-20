В Туле открыли проект «Музейное лето»



Власти Тульской области на этой неделе дали старт проекту «Музейное лето в Туле», в который включено около 200 выставок, концертов, фестивалей, в том числе фестиваль авторской песни «Куликово поле». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«18 мая, в Международный день музеев, стартовал проект „Музейное лето в Туле“, разработанный по инициативе губернатора Алексея Дюмина. <...> Всего проект предполагает более 200 крупных мероприятий. <...> Среди них — уже ставший доброй традицией театральный фестиваль „Толстой“ в Ясной Поляне, Поленовские пикники, фестиваль авторской песни „Куликово поле“, которые порадуют своих гостей обновленной программой», — говорится в сообщении.





Мероприятия по тематике делятся примерно на шесть блоков, в том числе это новые выставки, музейные мероприятия, фестивали и праздники в исторических местах, в малых исторических городах.





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