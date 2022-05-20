Одну из главных ролей в «Елках 9» исполнит Федор Добронравов

20.05.2022
Кинокомпания Bazelevs раскрыла в Telegram-канале имена нескольких актеров, которые появятся в новом фильме новогодней франшизы.
Вместе с народным артистом РФ Федором Добронравовым («Сваты») в девятой части снимутся Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. К своим ролям вернутся Евгений Кулик и Виктория Агалакова, сыгравшие в предыдущем фильме Федю и Люсю.
Режиссерами выступают Александра Лупашко («2050») и Сергей Наумов («Два»). Шоураннер — Евгений Кулик («Самоизоляция»).
В кинокомпании не сообщили, увидят ли зрители в новом фильме звезд франшизы Ивана Урганта и Сергея Светлакова, о которых ранее в СМИ появилась информация, что в «Елках 9» они участвовать не будут.
Фото: Рixabay