Забайкальский кинофестиваль пройдет в Чите после двухлетнего перерыва

20.05.2022
С 26 по 29 мая продлится IX Забайкальский международный кинофестиваль, сообщается на сайте проекта.
Церемония открытия ЗМКФ-2022 пройдет в Забайкальской краевой филармонии. Победителей назовут на торжественной церемонии закрытия.
Фестиваль вновь соберет актеров театра и кино, режиссеров и других деятелей кинематографа. Среди них — Нонна Гришаева, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Мария Порошина, Ярослав Бойко. Помимо кинопоказов, программа включает творческие встречи и вечера, а также гала-концерт.
Мероприятие, впервые состоявшееся в 2011 году, не проходило в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Фото: pixabay