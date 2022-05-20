Маэстро Сергей Стадлер дает два концерта в Петербурге

Народный артист России скрипач и дирижер Сергей Стадлер отмечает двумя концертами в четверг и пятницу 240-летие со дня рождения Никколо Паганини и свое 60-летие. Об этом сообщает ТАСС.

Артист стал первым музыкантом в России, который был удостоен чести играть на скрипке Паганини Il Cannone 1742 года на открытых концертах.





«Программа «Паганини. К юбилею» станет 19 мая первой в серии концертов, посвященных 240-летию со дня рождения Никколо Паганини, многие произведения которого долгое время после смерти музыканта считались неисполнимыми из-за их сложности. В Екатерининском собрании в этот вечер в исполнении Стадлера и Симфонического оркестра Санкт-Петербурга прозвучит Концерт для скрипки с оркестром № 2 си минор La Campanella», — рассказали в пресс-службе «Петербург-концерта».





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