Новая версия «Сорвиголовы» может выйти на Disney+

Marvel Studios разрабатывает историю с новыми сценаристами для стримингового сервиса Disney+, сообщил Variety со ссылкой на источники.





По информации собеседников журнала, сценаристами и исполнительными продюсерами «Сорвиголовы» (Daredevil) выступают Крис Орд и Мэтт Кормэн.





В роли незрячего адвоката Мэтта Мёрдока (альтер-эго Сорвиголовы) вновь появится Чарли Кокс, ранее игравший в сериале от Netflix. Также его герой появился в эпизодической роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». В этом году «Сорвиголову» официально включили в киновселенную Marvel.





Официального подтверждения информации от киностудии «Марвел» и онлайн-кинотеатра «Дисней+» пока не поступало.





Фото: кадр из сериала «Сорвиголова»