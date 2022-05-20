Ансамбли из Элисты, Улан-Удэ и Тулы начинают турне по городам России

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

20 мая в Махачкале состоится концерт Ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» (Элиста). В июне коллектив приедет в Волгодонск, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону. В программе — «Песня о Джангре», «Чабанские игры», «Монгольский девичий танец» и другие вокально-хореографические композиции.С 23 по 25 мая Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» (Улан-Удэ) представит концертную программу «Моя Бурятия» в Казани, Самаре и Тольятти.С 23 по 26 мая Оркестр русских народных инструментов «Тула» из оружейной столицы России исполнит программу «Культурное содружество» в Зеленогорске (Петербург), а также даст концерты «Музыка на все времена» в Лодейном Поле (Ленинградская область) и Кондопоге (Карелия).