«Солисты Москвы» и Юрий Башмет сыграли юбилейный концерт в Консерватории

Ансамбль «Солисты Москвы», единственный российский камерный оркестр — обладатель премии «Грэмми», и его художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет 19 мая сыграли в Большом зале консерватории в Москве концерт в рамках празднования 30-летия коллектива.

Место проведения концерта стало символичным, поскольку именно в этом зале в 1992 году оркестр сыграл свой самый первый концерт.

Вместе с «Солистами Москвы» на сцену поднялись участники Фестиваля камерных оркестров мира, который впервые проводится в Москве и приурочен к юбилею коллектива: Государственный камерный оркестр Армении, Государственный камерный оркестр «Солисты Узбекистана», Филармонический камерный оркестр Новосибирска, Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода».



Юбилейный концерт непосредственно в день рождения ансамбля «Солисты Москвы» стал главным событием фестиваля. Его программу решили также связать с первым выступлением. «В том концерте тоже исполнялись Малер, Шнитке и Шуберт», — рассказал журналистам Башмет. В случае Шуберта и Малера маэстро даже выбрал то же произведение — «Смерть и девушка», партитуру которого когда-то привез из Амстердама для премьеры в нашей стране. «Это настолько технически сложное произведение, что на тот момент в мире существовало всего три записи. Это как без страховки под куполом цирка», — подчеркнул Башмет.

Атмосферу праздника в этот вечер создала свободная фантазия на тему Happy Birthday To You, исполненная пятью оркестрами одновременно.

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