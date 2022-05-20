«Школа драматического искусства» показала премьеру «Трудовой хлеб» победителя ArtMasters

Театр «Школа драматического искусства» совместно с победителями Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в четверг показала премьеру спектакля «Трудовой хлеб», который посвящен 200-летию со дня рождения А.Н. Островского, сообщила пресс-служба театра.

«Ничем не отличается сегодняшняя жизнь в глобальных каких-то вещах от Москвы конца XIX века. Те проблемы мегаполиса, огромного города и маленьких людей в нем — не то что проблемы, некие моменты — так и остались, людям приходится их разрешать», — сказал ТАСС накануне премьеры режиссер постановки Егор Равинский, объясняя решение обратиться к Островскому.





Призеры Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters были объявлены в сентябре 2021 года. В категории «Театр» лучшей театральной постановкой жюри признало отрывок из спектакля «Трудовой хлеб» Егора Равинского.





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