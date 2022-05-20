Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на третий специальный грантовый конкурс

В пятницу, 20 мая, Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на третий по счету специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку по-прежнему могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса — участникам необходимо загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Все заявки на грантовую поддержку должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив. Заявочная кампания завершится 30 мая, в 23:30 по московскому времени.

Обращаем внимание на то, что для участия в третьем специальном грантовом конкурсе заявителям не понадобится предоставлять для экспертной оценки сведения об информационной открытости и дополнительные документы, касающиеся финансовой отчетности. Эксперты при оценке проектов будут работать в течение месяца, а не в короткий недельный срок, как было ранее. Эти сроки позволяют фонду самостоятельно осуществить полный цикл необходимых проверок документов и деятельности заявителей, предоставление дополнительных документов от авторов проектов не требуется.

Президентский фонд культурных инициатив за 1 месяц провел два специальных конкурса. Результаты первого, прием заявок на который завершился 25 апреля, уже опубликованы – победу одержали 32 творческие инициативы из 19 регионов РФ. Итоги второго спецконкурса будут подведены в ближайшее время, после того как завершится независимая экспертная оценка проектов.

Напомним: из текущего бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен в общей сложности 1 млрд рублей. Отбор проектов, поданных на специальные конкурсы, проходит по ускоренной процедуре.

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