Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

19.05.2022

Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»
Стриминг Netflix опубликовал официальный ролик по грядущему сезону The Umbrella Academy на своем ютьюб-канале.

В новых эпизодах члены Академии Амбрелла встретятся с членами Академии Спэрроу, которую в параллельной реальности создал сэр Реджинальд Харгривз вместо Амбреллы. Героям предстоит объединить силы в борьбе с угрозой.

К своим ролям вернулись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн и другие актеры. 

Третий сезон будет состоять из десяти серий. Премьера новых эпизодов «Академии Амбрелла» состоится 22 июня на Netflix.

Фото: Рixabay