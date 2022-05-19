Вышел трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла»

19.05.2022
Стриминг Netflix опубликовал официальный ролик по грядущему сезону The Umbrella Academy на своем ютьюб-канале.
В новых эпизодах члены Академии Амбрелла встретятся с членами Академии Спэрроу, которую в параллельной реальности создал сэр Реджинальд Харгривз вместо Амбреллы. Героям предстоит объединить силы в борьбе с угрозой.
К своим ролям вернулись Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Роберт Шиэн и другие актеры.
Третий сезон будет состоять из десяти серий. Премьера новых эпизодов «Академии Амбрелла» состоится 22 июня на Netflix.
Фото: Рixabay