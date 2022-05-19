Пушкинские дни в честь юбилея поэта включат в музейные маршруты

Выездные мероприятия по случаю 225-летия А.С. Пушкина станут частью музейных маршрутов в 2023 году. Об этом сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова.





«В 2023 году мы наметили проведение в рамках музейных маршрутов Пушкинских дней с выездными мероприятиями для регионов. Мы в Минкультуры России с музейщиками и другими деятелями культуры, искусства, нашими партнерами проведем эти мероприятия», — сказала она на конференции по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.





По словам Маниловой, мероприятия проведут в Нижегородской, Псковской, Тверской, Московской, Ленинградской областях, а также в Гурзуфе и других городах Крыма.





Замминистра добавила, что на юбилейную программу выделено более 1 млрд рублей, которые получили пушкинские музеи по всей стране.





«Очень рада, что сегодня мы говорим о Пушкине и о ядре российских пушкинских музеев. Решаем, что вам и нам в министерстве нужно сделать, чтобы подготовка к Году Пушкина была содержательной и принесла хорошие результаты», — отметила Алла Манилова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ