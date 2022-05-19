В Абхазии в «Ночь в музее» показали новые экспонаты

19.05.2022
Музеи Сухума в этом году вновь присоединились к международной акции «Ночь в музее» и приурочили к ней представление новых экспонатов, проведение концертов и викторин среди школьников на знание истории, пишет ТАСС.
«Государственный музей Абхазии совершенно недавно пополнился двумя уникальными новыми экспонатами, которые представили в рамках акции „Ночь в музее“ в зале археологии. Это очень редкая бронзовая ваза с тонкой горловиной, датируемая V веком до н. э., найденная археологами при раскопках княжеского погребения в селе Ачандара Гудаутского района. Кроме того, посетители музея могут увидеть бронзовый шлем ассирийского типа, подаренный музею компанией „Аквафон GSM“, и который еще предстоит изучить историкам», — рассказала старший научный сотрудник Госмузея Диана Ахба.
Все музеи, участвующие в акции, работают до последнего посетителя.
Фото: Pixabay