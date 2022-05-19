В Новосибирске покажут цикл детских оперных спектаклей по произведениям Пушкина

19.05.2022
Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), в 2020 году вошедший в число самых посещаемых театров страны, подготовит цикл оперных постановок для юных зрителей по произведениям Пушкина. Об этом сообщается на сайте театра.
Премьера первого спектакля «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» запланирована на 4 и 5 июня.
«К идее нового проекта нас подтолкнула, в том числе, и федеральная программа „Пушкинская карта“. Благодаря развитию детского репертуара, в основу которого мы закладываем классические каноны русского театрального искусства, мы видим, как молодеет наша публика, значит запрос на классическое искусство — оперу, балет — у молодежной аудитории очень велик», — приводит пресс-служба слова главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева.
Фото: Pixabay