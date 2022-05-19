Утвержден Меморандум стран ШОС о сотрудничестве в области музейного дела

19 мая в Ташкенте прошло 19-е совещание министров культуры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в Минкультуры РФ.





Представители министерств культуры России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана обсудили развитие сотрудничества в области культуры во время пандемии и вопросы взаимодействия в области музейного дела.





Министр культуры РФ Ольга Любимова, принявшая участие в совещании, отметила инициативу китайских коллег по созданию альянса музеев стран ШОС. Россия заинтересована в развитии межмузейного сотрудничества, добавила она.





«Уверена, что Меморандум между уполномоченными органами государств — членов ШОС о сотрудничестве в области музейного дела, разработка которого была инициирована узбекистанской стороной, придаст стимул развитию уже существующих культурных связей, а также реализации новых совместных проектов», — сказала Ольга Любимова.





В России уже реализуются крупные межмузейные проекты — цикл «Музейные маршруты России», «Музейное road-show», в рамках которого главы флагманских музеев обсуждают новые форматы сотрудничества и современные музейные тренды. Большой отклик вызвал и первый музейный форум ШОС, прошедший в 2021 году в Туле, подчеркнула глава ведомства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ