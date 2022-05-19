Идеологию движения «Большая перемена» определят дети при помощи взрослых

Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Большой школьный пикник» в Москве, пишут «Известия».





По словам Сергея Кириенко, идеологию нового молодежного и детского движения «Большая перемена» должны определять сами дети, а взрослые должны помогать им.





«Один из самых успешных конкурсов за последние годы — "Большая перемена", его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», — сказал он.





Накануне в Госдуму внесли законопроект о создании российского движения молодежи и детей «Большая перемена». Среди его целей назвали содействие проведению госполитики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании и профориентации детей, организации досуга. При этом в Кремле опровергли планы по возрождению пионерского движения.





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