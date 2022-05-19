Идеологию движения «Большая перемена» определят дети при помощи взрослых

19.05.2022

Идеологию движения «Большая перемена» определят дети при помощи взрослых
Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Большой школьный пикник» в Москве, пишут «Известия».

По словам Сергея Кириенко, идеологию нового молодежного и детского движения «Большая перемена» должны определять сами дети, а взрослые должны помогать им.

«Один из самых успешных конкурсов за последние годы — "Большая перемена", его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», — сказал он.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о создании российского движения молодежи и детей «Большая перемена». Среди его целей назвали содействие проведению госполитики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании и профориентации детей, организации досуга. При этом в Кремле опровергли планы по возрождению пионерского движения.

Фото: pixabay