Александр Цыпкин высказался против отмены российской культуры

Культура отмены рано или поздно затронет всех, но со временем эта тенденция стихнет, сказал писатель в интервью телеканалу «360».





По словам Александра Цыпкина, сегодня Россия столкнулась с «серьезным сопротивлением западного мира». В таких случаях, как отмена выступлений олимпийцев и паралимпийцев, оно кажется не просто избыточным, а неприличным, считает он.





«То, что в массовой культуре происходит, мне кажется неправильным. Но в целом культура отмены началась. Все рано или поздно под это попадают, всех в итоге отменят, но потом и этот маятник успокоится», — добавил собеседник канала.





Также Цыпкин предположил, что в зарубежной массовой культуре «будет образ разного русского человека и русского государства, в целом, конечно, бесшабашного человека, все равно человека поступка, человека действия, человека не очень понятного».





«Не варвар, конечно, но точно человек не их мира. И мы, правда, не их мир. Мы самостоятельны, мы находимся на стыке Европы и Азии, поэтому у нас свой путь и свой взгляд», — заключил он.





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