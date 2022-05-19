Узбекистанские театры станут частью большой программы поддержки русских театров за рубежом

19.05.2022

Узбекистанские театры станут частью большой программы поддержки русских театров за рубежом

19 мая Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым.

Встреча состоялась в Академическом русском драматическом театре Узбекистана в рамках рабочей поездки в республику.

Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества, а также совместную работу по поддержке русских театров за рубежом.

«Министерство культуры уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Для нас огромная радость, когда к нам приезжают русские зарубежные театры, гастролируют у нас и их встречают аншлагом. Это основа нашего постоянного взаимодействия. Встреча со зрителем и ощущение востребованности – это первоочередно для людей творческих профессий», – сообщила Ольга Любимова.

При этом она отметила, что поддержка зарубежных театров происходит по двум линиям – выделение средств на приобретение современного оборудования и на новые постановки. По словам Министра, уже сейчас собираются заявки на выделение средств.

«Эти два пункта всегда востребованы театрам – всегда нужны новые постановки и оборудование.
Сейчас мы посещаем русские зарубежные театры для детальной проработки вопроса об оказании точечной помощи», – сказала Ольга Любимова.

В свою очередь, Олег Мальгинов выразил уверенность в необходимости системного подхода к поддержке русских театров и оказании помощи по линии Министерства культуры Российской Федерации.

В ходе встречи директор театра Олег Васильев рассказал о завершившемся ремонте здания учреждения и провёл экскурсию по театру. Министр также смогла поприсутствовать на репетиции одной из готовящихся постановок.

В завершение встречи от узбекистанской стороны поступило предложение о дарении театру костюмов и декораций для постановок новых спектаклей на русском языке.

Ольга Любимова выразила готовность поработать данное предложение.

«У нас есть крупные театры, которые делают по 8 премьер в год. У них остаётся огромное количество декораций и костюмов. Это, можно сказать, произведения искусства. Так как они утилизируются, мы на законодательном уровне слелали так, чтобы театры могли делиться с региональными учреждениями. Уверена, в каждой стране мы можем продумать возможности дарения», – отметила Министр.

Справочно:

Ташкентский русский драматический театр открылся в 1934 году. В 1936 году театру присвоено имя русского писателя Максима Горького.

В театре выросла выдающаяся плеяда артистов, таких как народные артисты СССР Галина Загурская и Михаил Мансуров, народные артисты России Роман Ткачук, Владимир Рецептер, Игорь Ледогоров, Виктор Вержбицкий, народные артисты Узбекистана Евгений Яворский, Клавдия Ефремова, Людмила Грязновая.

Учреждение сыграло значительную роль в развитии театральной культуры Узбекистана. На сцене ставились спектакли не только по произведениям русской и зарубежной классики, но и спектакли по пьесам известных драматургов.

В 2019 году театр принял участие в программе «Большие гастроли» с постановками в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.

Фото: Минкульт