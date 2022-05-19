Узбекистанские театры станут частью большой программы поддержки русских театров за рубежом

19 мая Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым.





Фото: Минкульт

Встреча состоялась в Академическом русском драматическом театре Узбекистана в рамках рабочей поездки в республику.Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества, а также совместную работу по поддержке русских театров за рубежом.«Министерство культуры уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Для нас огромная радость, когда к нам приезжают русские зарубежные театры, гастролируют у нас и их встречают аншлагом. Это основа нашего постоянного взаимодействия. Встреча со зрителем и ощущение востребованности – это первоочередно для людей творческих профессий», – сообщила Ольга Любимова.При этом она отметила, что поддержка зарубежных театров происходит по двум линиям – выделение средств на приобретение современного оборудования и на новые постановки. По словам Министра, уже сейчас собираются заявки на выделение средств.«Эти два пункта всегда востребованы театрам – всегда нужны новые постановки и оборудование.Сейчас мы посещаем русские зарубежные театры для детальной проработки вопроса об оказании точечной помощи», – сказала Ольга Любимова.В свою очередь, Олег Мальгинов выразил уверенность в необходимости системного подхода к поддержке русских театров и оказании помощи по линии Министерства культуры Российской Федерации.В ходе встречи директор театра Олег Васильев рассказал о завершившемся ремонте здания учреждения и провёл экскурсию по театру. Министр также смогла поприсутствовать на репетиции одной из готовящихся постановок.В завершение встречи от узбекистанской стороны поступило предложение о дарении театру костюмов и декораций для постановок новых спектаклей на русском языке.Ольга Любимова выразила готовность поработать данное предложение.«У нас есть крупные театры, которые делают по 8 премьер в год. У них остаётся огромное количество декораций и костюмов. Это, можно сказать, произведения искусства. Так как они утилизируются, мы на законодательном уровне слелали так, чтобы театры могли делиться с региональными учреждениями. Уверена, в каждой стране мы можем продумать возможности дарения», – отметила Министр.Справочно:Ташкентский русский драматический театр открылся в 1934 году. В 1936 году театру присвоено имя русского писателя Максима Горького.В театре выросла выдающаяся плеяда артистов, таких как народные артисты СССР Галина Загурская и Михаил Мансуров, народные артисты России Роман Ткачук, Владимир Рецептер, Игорь Ледогоров, Виктор Вержбицкий, народные артисты Узбекистана Евгений Яворский, Клавдия Ефремова, Людмила Грязновая.Учреждение сыграло значительную роль в развитии театральной культуры Узбекистана. На сцене ставились спектакли не только по произведениям русской и зарубежной классики, но и спектакли по пьесам известных драматургов.В 2019 году театр принял участие в программе «Большие гастроли» с постановками в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.