Отечественные артисты создают Российскую музыкальную ассоциацию

Организация объединит противников «отмены» российской культуры. Об этом сообщил народный артист России Николай Басков на пресс-конференции в ТАСС.





«Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации», — сказал певец, ставший инициатором проекта.





По его словам, идея родилась на фоне отмены спектаклей и концертов российских литераторов, музыкантов и композиторов «по признаку национальности». «В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — добавил Басков.





Возглавить ассоциацию предложили Николаю Баскову, рассказала народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. К настоящему моменту подписан протокол об объединении. Далее будут разработаны устав и структура организации.





Среди возможных задач объединения Олег Газманов назвал патриотическое направление, а Лариса Долина — развитие исполнительства на русском языке.





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