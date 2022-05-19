Детский фестиваль «Дорога в цирк» впервые пройдет в России

Мероприятие состоится с 25 по 28 мая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, говорится в пресс-релизе Легендарного цирка Юрия Никулина.





Детский всероссийский фестиваль «Дорога в цирк» пройдет в детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Его участниками и зрителями станут дети в возрасте 8-18 лет.





Фестиваль нацелен на популяризацию циркового искусства, предоставление участникам возможности для самореализации и получения нового опыта. Одной из задач также является формирование будущего поколения артистов, которые продолжат традиции отечественной цирковой школы и создадут новые форматы цирковых представлений.





По итогам отборочного тура выбрано 100 участников, которые представят 50 разножанровых номеров в конкурсных программах «А» и «Б». Лучшие представления войдут в финальный гала-концерт, на котором объявят лауреатов.





Жюри конкурса возглавит гендиректор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.





Фото: Легендарный цирк Юрия Никулина