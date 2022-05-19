Ольга Любимова посетила Академический русский драмтеатр Узбекистана

В Ташкенте прошла встреча министра культуры РФ с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым и директором театра Олегом Васильевым, сообщается в телеграм-канале Ольги Любимовой.





Главной темой обсуждений стала поддержка русских театров за рубежом, которая проходит по двум направлениям — выделение средств на современное оборудование и новые постановки. В настоящее время собираются заявки на выделение средств, отметила министр культуры.





«Мы уделяем особое внимание этому вопросу. Для нас огромная радость, когда к нам приезжают русские зарубежные театры, гастролируют у нас и их встречают аншлагом. Это основа нашего постоянного взаимодействия», — отметила Любимова.





Узбекистанская сторона предложила театру принять в дар костюмы и декорации для новых спектаклей на русском языке. «Будем прорабатывать данное предложение», — подчеркнула глава Минкультуры РФ.





Фото: телеграм-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой