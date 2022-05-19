Стартовал сериал «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР

С 19 мая на стриминге «Кинопоиск» начался показ российского сериала, основанного на реальных событиях. Пока зрителям доступны две серии.





Действие разворачивается в 1988 году в Калмыцкой АССР. Педиатр Кирсан Аюшев подозревает ВИЧ у нескольких пациентов, однако коллеги не слушают его. Он отправляет пробы в Москву, где подтверждают его опасения. В Элисту отправляется Дмитрий Гончаров, специализирующийся на изучении ВИЧ.





В сериале снялись Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова и др.





Режиссерами выступили Евгений Стычкин («Контакт») и Сергей Трофимов («Девятаев»), сценарий написал Олег Маловичко («Хрустальный»).





Следующие серии будут доступны 26 мая.





Фото: кадр из трейлера сериала «Нулевой пациент»