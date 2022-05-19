Russian Film Festival в Бишкеке посетили 1,5 тысячи зрителей

Фестиваль российского кино в Кыргызстане организовало РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.





Самым популярным проектом стал анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки». Вместе с ним в программу вошли Russian Film Festival семейная сказка «Последний богатырь: Посланник тьмы», драма «Огонь», мультфильм «Плюшевый бум!» и ромком «Пара из будущего». Фильмы демонстрировались на русском языке с киргизскими субтитрами.





«Мы рады, что первое мероприятие проекта Russian Film Festival 2022 прошло с таким успехом. В Кыргызстане, как и во многих других странах СНГ, любят российское кино, с удовольствием посещают кинотеатры. <...> Russian Film Festival способствует возрождению традиции семейного досуга — совместных походов в кинотеатр. Уверена, что недели российского кино привлекут большую аудиторию в других странах — как офлайн, так и онлайн на VOD-платформах», — сказала гендиректор РОСКИНО Инна Шалыто.





В этом году кинофестиваль пройдет в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Показы будут проходить в оффлайне, онлайне и смешанном формате.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ