Нейросеть VK перерисовала картины Айвазовского и Малевича к акции «Ночь Музеев»

Нейросеть VK перерисовала картины Айвазовского, Брюллова, Гончаровой, Малевича, Серова и других известных художников в непривычных стилях: экспрессионизма, пуантилизма и импрессионизма, говорится в сообщении Минкультуры РФ.

Они легли в основу викторины: пользователи могут отгадать в приложении «Маруся», какой из шедевров скрывается за произведением нейросети.





Для проверки своих знаний и интуиции пользователю достаточно сказать: «Маруся, включи викторину про картины» или «Маруся, давай поиграем в «Угадай картину».





После прохождения теста участники смогут изучить подробную историю каждой картины, перейдя в раздел проекта на портале «Культура.РФ».





«Маруся» — голосовой помощник экосистемы VK. Ее можно попросить написать сообщение или позвонить другу из сети «ВКонтакте», заказать еду, рассказать сказки, включить аудиокнигу или любимый трек и многое другое.





Фото: Минкультуры РФ

