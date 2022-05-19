Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Узбекистан

В рамках поездки в Узбекистан министр культуры РФ Ольга Любимова посетила одну из главных достопримечательностей Самарканда — Гур-Эмир.



Усыпальница Тимуридов поражает своей уникальной архитектурой и легендами, связанными с ней, отметила Любимова.

Также в ходе второго дня визита Любимова обсудила с руководством Самаркандской области возможности развития культурно-туристической сферы и межмузейного сотрудничества.





Кроме того, была достигнута договоренность о проведении конференции музейных деятелей России и Узбекистана в Самарканде — жемчужине Востока.





Фото: Минкультуры РФ

