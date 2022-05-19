Хор им. Пятницкого и Ансамбль им. Зыкиной выступят на «Добровидении»

VII Международный фестиваль народной песни пройдет в Санкт-Петербурге 20 и 21 мая, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





В эти дни на «Добровидении-2022» выступят Русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и Русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной.





Открытие фестиваля состоится на территории Петропавловской крепости. Площадками мероприятия станут «Сибур Арена», ЦПКиО им. С.М. Кирова и внутренний двор Академической капеллы.





Концерты с участием Хора Пятницкого и Ансамбля Зыкиной пройдут в рамках федеральной программы «Мы — Россия», организатором которых выступил Росконцерт.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ