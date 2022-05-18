Татьяна Голикова вручила премии правительства в области культуры

Церемония награждения лауреатов премии за 2021 год состоялась 18 мая, сообщается в телеграм-канале правительства России.





«Премия в области культуры — это знак глубокой признательности людям творчески одаренным, тем, кто создает шедевры музыки, живописи, литературы, театрального и киноискусства, сохраняет памятники истории и архитектуры, привносит в нашу жизнь красоту, обогащает ее духовно и эстетически», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на вручении наград.





Премии получили балетмейстер Борис Эйфман, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, координатор олимпиады школьников «Умницы и умники» Мадина Тотоонова, создательницы мультсериала «Простоквашино» Евгения Жиркова, Юлия Евдокимова и Татьяна Киселева, глава отдела по работе с молодежью и волонтерами Музея имени А.С. Пушкина Наталья Гомберг, директор Тульского музея оружия Надежда Калугина и создатель инновационного комплекса музея, главный художник компании «Музей Медиа» Александр Конов.





Также на церемонии прошло награждение премией Петра Великого, которая вручалась впервые.





Фото: телеграм-канал правительства РФ