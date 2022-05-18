Театры из Узбекистана смогут присоединиться к «Большим гастролям»

18 мая министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Узбекистан посетила Самаркандский русский театр им. А.П. Чехова, сообщили в пресс-службе ведомства.





На встрече с директором учреждения Широфиддином Садиковым и представителями Ферганского областного русского драмтеатра обсуждались вопросы участия коллективов в зарубежном направлении программы «Большие гастроли» и включения учреждений в работу Ассоциации русских зарубежных театров.





«Минкультуры России уделяет особое внимание поддержке русских театров за рубежом. Мы окажем содействие в организации гастролей ваших коллективов», — сказала Ольга Любимова.





Широфиддин Садиков рассказал о грядущей реконструкции здания Самаркандского русского театра и участии труппы в международном театральном фестивале «Радуга», который проведет ТЮЗ им. А.А. Брянцева в Петербурге с 25 по 30 мая.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ