«Союзмультфильм» планирует выпускать по одной анимационной ленте в год

О работе студии над новыми полнометражными проектами рассказала генеральный продюсер Юлия Осетинская, пишет РИА Новости.





«У нас в планах выпускать как минимум по одному фильму в год. Сейчас у нас запущено в производство два полнометражных фильма», — сказала она на марафоне «Новые горизонты», отметив, что «Союзмультфильм» может порадовать зрителей «чем-нибудь» в этом или следующем году.





«У нас есть еще идеи как минимум пяти историй, из которых три уже в сценариях», — добавила генеральный продюсер.





По ее словам, производство анимационного полного метра занимает несколько лет. Так, мультфильм «Суворов. Великое путешествие» создавался в течение восьми лет. При этом в мировой анимационной индустрии есть проекты, которые разрабатывались еще дольше.





Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди! Каникулы"