Роднянский снимет сериал по книге Зыгаря

18.05.2022
Двукратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский собирается снять сериал по книге Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Об этом продюсер рассказал американскому журналу Variety.
Сериал расскажет, как Владимир Путин стал президентом России и как функционирует ближайшее окружение главы государства.
Роднянский назвал свое произведение новым "Карточным домиком"(сериал House of Cards, 2013-2018).
Александр Роднянский — российский продюсер, режиссер и общественный деятель.
Фото: Pixabay