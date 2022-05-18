Выставочный проект к 350-летию Петра I будет работать круглосуточно

Выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» на Марсовом поле будет работать круглосуточно. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Важный факт, о котором я не могу не сказать, — эта выставка бесплатная, открытая. Она будет работать 24 часа в сутки. И становится очень интересным местом, преобразованным Марсовым полем, новым общественным круглосуточным бесплатным пространством для людей всех поколений», — сообщил Пиотровский.





Ночью будет работать подсветка, что позволит посетителям увидеть оформление павильонов и сами картины, на которых будут изображены сюжеты из жизни Петра I.





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