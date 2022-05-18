В Перми стартовал Х Всероссийский семинар Бахрушинского музея

Юбилейное мероприятие открылось в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Участников Х Всероссийского семинара «Театральный музей в современном культурном пространстве» приветствовала и.о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.





По ее словам, Пермский край является одним из самых театральных регионов России благодаря длительному взаимодействию Музея им. А.А. Бахрушина с минкультуры Пермского края и Пермским театром оперы и балета.





«Всероссийский семинар является значимым явлением культурной жизни не только Пермского края, но и всего российского музейно-театрального сообщества», — подчеркнула Алла Платонова.





Семинар начался с научно-практической конференции «Музей и театр: живая история», приуроченной к 150-летию Сергея Дягилева. В первый день участники обсудили сохранение театрального наследия в Пермском крае. Мероприятие продлится три дня и завершится круглым столом «Роль личности в сохранении отечественного театрального наследия».





XI Всероссийский семинар пройдет в Туле, где откроется новый филиал Бахрушинского музея, который разместится в музейном квартале города.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ