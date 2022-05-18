Минкульт пригласит на Петербургский культурный форум все дружественные страны

Министерство культуры России планирует направить приглашения на Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) 2022 года не только государствам-партнерам из СНГ, но и всем дружественным странам. Об этом сообщила ТАСС статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Мы направим приглашения всем дружественным странам. Это не только СНГ — это половина мира. [Будет приглашен] широкий пласт специалистов, ведущих деятелей культуры и, конечно, руководителей профильных министерств», — сказала она.





По ее словам, о точной дате будет объявлено позднее. Ожидается, что форум традиционно пройдет в конце недели в середине ноября — с четверга по субботу включительно.





Фото: Минкультуры РФ

