Часть зданий усадьбы Шереметевых под Смоленском после реставрации передадут колледжу

Большую часть объектов архитектурного ансамбля усадьбы Шереметьевых в селе Высокое Смоленской области после реставрации передадут многопрофильному колледжу, где обучают специалистов для АПК региона. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Алексей Островский.

При этом все здания и территория останутся доступными для жителей и туристов.





Ранее Алексей Островский и председатель Госдумы Вячеслав Володин посетили село Высокое с рабочей поездкой, по итогам которой было принято решение о реставрации усадьбы графов Шереметевых, а также церкви Иоанна Предтечи, построенных в XIX веке.





«Большинство объектов архитектурного комплекса «Усадьба „Высокое“ будут использоваться под нужды колледжа, где на данный момент готовят специалистов в том числе и для регионального агропрома. С учетом наших планов по его дальнейшему развитию, а также появлению новых востребованных на региональном рынке труда направлений и специальностей (с акцентом на сельское хозяйство) расширение его материально-технической базы, безусловно, необходимо», — написал Островский.





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