В Эрмитаж вернулся отреставрированный портрет императрицы Марии Федоровны

Портрет императрицы Марии Федоровны работы французской художницы XVIII века Элизабет Виже-Лебрен вернулся после реставрации в экспозицию Государственного Эрмитажа. Об этом заявили в пресс-службе «Петербургского нефтяного терминала», поддержавшего реставраторов.

Полотно с изображением матери Александра I и Николая I нуждалось в серьезном обновлении.





«Реставраторы столкнулись с сильными деформациями и изломами холста после того, как сняли работу с вала. Специалисты укрепили красочный слой и грунт, устранили изъяны и натянули полотно на новый подрамник. Также были восполнены утраты красочного слоя, восстановлена эстетическая целостность и изготовлена новая рама», — сообщили в пресс-службе «ПНТ».





Мария Федоровна — вторая жена императора Павла I, мать двух российских императоров — Александра I и Николая I.





Фото: скриншот