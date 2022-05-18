Выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина» начала работать в московском «Манеже»

Выставка, посвященная творчеству народного артиста России Вячеслава Полунина, начала работать в среду в московском Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

«Выставка знакомит с удивительными мирами одного из самых известных современных российских деятелей уличного театра — Славы Полунина. Актер-мим, клоун, постановщик клоунских номеров и реприз Вячеслав Полунин в этом году отпразднует 72-й день рождения», — сказал собеседник агентства.





Экспозиция «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина» будет работать до 5 июня.





«Проведение выставки задумывалось к 70-летнему юбилею актера и постановщика, но из-за пандемии коронавируса пришлось ее перенести сразу на два года. Зрители познакомятся с фантастическими мирами, которые Полунин придумывал на протяжении творческого пути и продолжает придумывать до сих пор», — уточнили в пресс-службе.





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