Римский рельеф «Митра, закалывающий быка» вернулся в Эрмитаж

18.05.2022
Экспонат привезли из Бельгии, где он участвовал в выставке, сообщается в телеграм-канале Минкультуры России.
Мраморный рельеф «Митра, закалывающий быка» II века из коллекции Эрмитажа вернулся в Санкт-Петербург из Мариемона (Мариемонта), расположенного в провинции Эно в Бельгии.
Экспонат демонстрировался на выставке «Мистерии Митры. К истокам римского культа», проходившей с ноября 2021-го по апрель 2022 года в Королевском музее Мариемона.
В индоиранской мифологии Митра известен как бог солнца, справедливости и дружбы. Согласно преданиям, кровь быка, заколотого им, сделала землю плодородной и произвела растения. Культ Митры был распространен в Римской империи.
Минкультуры РФ выразило благодарность за работу над возвращением рельефа коллег из МИДа России и Федеральной таможенной службы, а также сотрудников транспортной компании.
Фото: телеграм-канал Минкультуры РФ