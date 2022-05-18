Кирилл Серебренников высказался против отмены русской культуры

Таким мнением российский режиссер поделился в интервью с Variety, приуроченном к премьере его фильма «Жена Чайковского» на Каннcком кинофестивале.





«Русская культура говорит о хрупкости жизни. Она об угнетенных людях. О тех, кто борется за правду и справедливость. Это настоящая культура — не идеология и не пропаганда. Мне кажется, бойкотировать такую культуру нехорошо», — сказал он.





Кирилл Серебренников подчеркнул, что всегда будет считать себя русским человеком, который связан языком, культурой, историей со страной, в которой он сформировался. Режиссер добавил, что не хочет предавать российских деятелей культуры, которые сделали его таким, какой он есть.





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