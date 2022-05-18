Вышел трейлер вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским

18.05.2022
Актер предстал в образе реально существовавшего российского и американского военачальника Ивана Турчанинова.
В Сети появился ролик по фильму режиссера Джо Корнета. Премьера кинокартины запланирована на 2022 год. Точная дата релиза пока не названа.
История разворачивается в маленьком городе в Техасе, на который нападают бандиты, чтобы вызволить своего главаря из тюрьмы. Добровольцы во главе с таинственным русским мужчиной вызываются на борьбу с ними.
Александр Невский выступил продюсером проекта и исполнил главную роль. Также в фильме снялись Маттиас Хьюз, Натали Денис Шперл, Анна Орис, Оливье Грюнер и др.
Фото: кадр из трейлера фильма «Нападение на Рио Браво»