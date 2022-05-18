Ольга Любимова поздравила музейных работников с Международным днем музеев

Обращение министра культуры РФ ко всем, чья жизнь и профессиональная деятельность связаны с музеями, опубликовано на сайте Минкультуры России.





Глава ведомства подчеркнула неоценимую роль музеев в сохранении культурного и исторического наследия страны. «Мы гордимся не только нашими выдающимися федеральными, но и всеми региональными и муниципальными учреждениями, расположенными в малых городах и селах. Каждое из них играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения, формирует художественный вкус, помогает ощутить причастность к истории и судьбе нашей Родины», — говорится в поздравлении.





Ольга Любимова отметила работу сотрудников музеев, которые вносят значимый вклад в развитие музейных комплексов, сохранение шедевров живописи и декоративно-прикладного искусства, скульптур и других памятников культуры.





«Выражаю искреннюю признательность коллективам наших учреждений. Благодаря вам каждое мероприятие становится ярким событием и дарит посетителям незабываемые впечатления. Желаю всем сотрудникам музеев новых успехов, а гостям вновь и вновь с интересом открывать для себя яркие страницы нашей богатой истории и грани культуры», — добавила глава министерства.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ