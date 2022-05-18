Темой фестиваля современного искусства «ЧО» в Екатеринбурге названы «Вымыслы и промыслы»

«Вымыслы и промыслы» станут темой фестиваля современного искусства «ЧО» в Екатеринбурге. За полгода в рамках фестиваля намереваются создать минимум семь офлайн-объектов и более 20 — цифровых, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.





«Я выбрал тему с названием „Вымыслы и промыслы“, мне кажется, что как раз у фестиваля есть одна из его ключевых задач — это популяризация наследия региона и формирование развития локальной идентичности», — сказал директор Арт-галереи «Ельцин-центра» Илья Шипиловских.





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