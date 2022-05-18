Мезенцев подчеркнул вклад живописца Бялыницкого-Бирули в развитие «русского импрессионизма»

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев отметил выдающийся вклад Витольда Бялыницкого-Бирули в укрепление общности культур народов Белоруссии и России. Об этом сообщает ТАСС.

По случаю открытия выставки к 150-летию со дня рождения живописца Мезенцев отметил, что творчество художника принадлежит и белорусской, и русской культурам, и объединяет народы двух стран.





«Витольд Бялыницкий-Бируля внес весомый вклад в развитие „русского импрессионизма“. Это один из ярких живописцев, ставший свидетелем смены эпох, через которые братские народы России и Белоруссии проходили вместе. Его произведения хранятся во многих музеях — они не оставляют нас равнодушными, по-своему призывают бережно хранить нашу общую культуру и сегодня вместе делать шаги в защиту нашего единого гуманитарного богатства, духовных традиций», — сказал Мезенцев.





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