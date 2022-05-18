В акции «Ночь музеев» примут участие более 2 тыс. учреждений культуры

18.05.2022
Вечером 21 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», в которой примут участие более 2 тыс. учреждений культуры, говорится на сайте Министерства культуры РФ.
Вход на многие мероприятия будет бесплатным.
«На площадках от Камчатки до Калининграда состоятся мероприятия разных жанров и форматов, причем не только в музеях, но и в театрах, домах культуры, усадьбах и парках, планетариях и даже в зоопарках», — отмечается в сообщении.
Темой мероприятия в этом году станет «Точка отсчета».
Фото: Минкультуры РФ