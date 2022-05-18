В Музее Москвы в рамках акции «Ночь в музее» состоятся перформансы и мастер-классы

Специальная программа в рамках акции «Ночь в музее» состоится 21 мая в Музее Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

«Двадцать первого мая пройдет общегородская культурная акция „Ночь в музее“. В этот день в Музее Москвы и его филиалах запланированы два музыкально-поэтических перформанса, мастер-классы от художников и археологов, лекции о Петровской эпохе. <...> Также на несколько часов в Музее Москвы откроется выставка участников проектной школы для подростков „Каскад“. Вход в музей и его филиалы 21 мая — бесплатный», — рассказал собеседник агентства.





С 11:00 в Музее Москвы можно будет посетить однодневную выставку работ участников направлений «Музей и город» и «Музей и город: Топос 21» проектной школы для учеников старших классов «Каскад».





«Во второй половине дня в Провиантских складах на Зубовском бульваре пройдут сразу два музыкально-поэтических события: концерт молодых актеров театра „Практика“ под названием „Песни о Москве и поэзия Москвы“ и перформанс в пространстве новой выставки „Дом быта“, где будут использованы стихи русских классиков и музыка отечественных композиторов. „Дом быта“ — совместная выставка Политехнического музея и Музея Москвы, которая рассказывает о том, как наука и технологический прогресс отразились на нашей повседневной жизни и как менялось представление о бытовом комфорте с середины прошлого века до сегодняшнего дня», — уточнили в пресс-службе.













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