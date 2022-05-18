Один из самых непопулярных кинокомиксов «Морбиус» дебютировал в Сети

18.05.2022
Онлайн-релиз фильма с Джаредом Лето в главной роли состоялся полтора месяца спустя после премьеры в кинотеатрах, сообщила Sony Pictures.
Вместе с цифровой премьерой кинокомпания опубликовала в Сети первые десять минут экшна. Ранее сообщалось, что фильм слили в интернет до официального релиза.
По данным CinemaScore, «Морбиус» стал одним из самых низкооцененных фильмов в истории киновселенной Marvel среди зрителей. Он уступил первенство в рейтинге худших лент только «Фантастической четверке» Джоша Транка и Стивена Ривкина.
Кинокритики оказались солидарны с аудиторией. На порталах-агрегаторах рецензий Metacritic и Rotten Tomatoes «Морбиус» также получил низкие оценки от профессионалов.
Фото: кадр из фильма «Морбиус»