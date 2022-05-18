В Калмыкии 18 мая объявлен днем траура в связи с похоронами автора гимна республики

Республика Калмыкия объявила 18 мая днем траура в связи с похоронами Героя Калмыкии, автора гимна республики Аркадия Манджиева, который умер 16 мая на 61-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Бату Хасиков.

«Я подписал указ о том, что 18 мая в Калмыкии объявлено днем траура. Завтра мы провожаем в последний путь славного сына нашего народа — прекрасного человека и знаменитого композитора Аркадия Наминовича Манджиева. Его не стало после продолжительной болезни. Он был солнцем калмыцкого искусства — ярким, неповторимым, очень талантливым. Соболезную родным и близким Аркадия Манджиева. Вместе с вами скорбит вся Калмыкия», — написал Хасиков.





В этот день на всей территории республики приспустят государственные флаги России, Калмыкии, муниципальных образований, будут отменены массовые культурно-развлекательные мероприятия и передачи.





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