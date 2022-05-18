В Дагестане в рамках «Библионочи» состоится концерт фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи»

В Дагестане в рамках «Библионочи» состоится концерт музыкального фестиваля «Порт-Петровские Ассамблеи». Об этом ТАСС рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«В рамках «Библионочи» прозвучит и Петровская тема. 2022-й год — это год 350-летия Петра I, 300-летия его Персидского похода. С именем Петра I в республике многое связано — от истории до культурных достопримечательностей: наша столица Махачкала называлась Порт-Петровском, в Дербенте на месте землянки, где останавливался Петр I, возведен мемориальный комплекс Домик Петра — теперь это популярная достопримечательность и исторический артефакт. А еще в Дагестане имя Петра запечатлено в названии международного музыкального фестиваля «Порт-Петровские Ассамблеи», один из концертов которого пройдет в рамках «Библионочи», — сказала собеседница агентства.





По ее словам, в этом году более 50 учреждений культуры примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2022».





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