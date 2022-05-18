По результатам фестиваля «Будущее театральной России» работу в театрах получили 32 студента

Предложения о трудоустройстве в театры получили 32 студента по результатам работы «Всероссийской актерской биржи» в дни проведения молодежного фестиваля «Будущее театральной России» в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова Айрат Тухватуллин.

«За время работы фестиваля 77 студентов прошли прослушивания в театры. И по итогам 32 выпускника получили предложения по заключению контрактов, трудовых договоров», — сказал Тухватуллин.





На базе фестиваля работала «Всероссийская актерская биржа», спектакли посещали представители кастинг-агентств, художественные руководители, главные режиссеры и директора российских театров, заинтересованные в пополнении своих актерских трупп.





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